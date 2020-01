Últimos dias de exibição do filme Minha Mãe É Uma Peça 3 em Mafra

Minha Mãe É Uma Peça 3 continua em cartaz no Cineplus Emacite até a próxima quarta-feira, dia 29. A sessão ocorre diariamente às 21h20. Muitas pessoas já se divertiram com o filme que entrou para a história do cinema nacional nesta semana.

INGRESSO BARATO

O Cineplus possui qualidade e preço baixo todos os dias, mas há excelentes promoções especiais que garantem um valor ainda menor no ingresso. Para assistir ao filme Minha Mãe É Uma Peça 3 pagando pouco, você pode aproveitar a Terça Plus, quando todos pagam apenas R$ 8,00 no 2D, ou então a Quarta Maluca, que ocorrerá no dia 29 e o valor do ingresso será apenas R$ 7,00 para todos.

Não deixe que assistir ao maior filme brasileiro de todos os tempos. Acesse e encontre tudo sobre o Cineplus Emacite: www.cineemacite.com.br

SOBRE O FILME

O filme Minha Mãe É Uma Peça 3 já acumulou a maior arrecadação na história de um filme nacional. A comédia superou o longa Nada a Perder, primeira parte da cinebiografia do bispo Edir Macedo que arrecadou R$ 120 milhões durante seu período em cartaz, e bateu a marca histórica de R$ 137,9 milhões.

Na trama inédita, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) terá de lidar com a expansão de sua família após sua filha Marcelia (Mariana Xavier) aparecer grávida. A direção de Minha Mãe É Uma Peça 3 é de Susana Garcia, que já trabalhou com Paulo Gustavo no recente Minha Vida Em Marte (2018).

Lançado em 2013, o primeiro filme de Minha Mãe é uma Peça se tornou o mais assistido no país daquele ano, com mais de 4,6 milhões de espectadores. A primeira sequência estreou em 2016 e também bateu recorde, tornando-se o quarto filme mais assistido da história do país.