Agrediu esposa com chutes e socos no bairro Bom Jesus

No início da madrugada desta quarta-feira (15/07) a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu uma solicitação via 190, onde uma mulher relatou que teve uma discussão com seu marido e foi agredida com chutes e socos.

Ela relatou aos policiais que seu marido já havia discutido com sua mãe e irmãos. Diante dos fatos uma equipe policial se deslocou até ao local a Rua Dalila Muniz no bairro Bom Jesus, mas o mesmo já havia se evadido do local.

A equipe policial prestou apoio a mulher até a residência de sua mãe no bairro Vila Ivete em Mafra e a mesma foi orientada.