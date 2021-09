Assalto em posto de combustível de Mafra

Ocorrências policiais do período de 03 a 09 de setembro de 2021

FURTO EM RESIDÊNCIA

Na sexta-feira, dia 03, a Polícia Militar registrou um furto a residência na Rua Felipe Schmidt, centro. A solicitante relatou que pela manhã se deparou com um arrombamento no paiol e porão da sua residência, constatando o furto de ferramentas novas e antigas, dois tapetes, um andador ortopédico, uma motosserra elétrica marca Still e uma roçadeira marca Still. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo registrou o veículo e suspeito do furto, por volta das 23h15 da noite anterior. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientado a vítima sobre os procedimentos cabíveis.

ASSALTO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL

Na sexta-feira, 03, a Polícia Militar deslocou até a Rua Pioneiro Carlos Schelbauer, na marginal da BR-116, para atendimento de um assalto a um Posto de Combustível. O gerente do estabelecimento relatou que por volta das 20h30 dois homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles usava capacete vermelho, jaqueta de couro e portava uma pistola, e o outro usava duas blusas, sendo a de baixo verde camuflada, portando um revólver. Os assaltantes fugiram em uma motocicleta Titan, cor preta, levando R$11.890 (onze mil, oitocentos e noventa reais) em espécie. Foram verificadas as câmeras de vigilância do local e realizado rondas nas proximidades, porém os autores não foram localizados.

POSSE DE DROGAS

Na sexta-feira, 03, uma guarnição PM realizava rondas na Rua São João Maria, na Vila Argentina, quando por volta das 23 horas abordou um homem de 36 anos, o qual ao ver a viatura jogou duas pedras de crack no chão. Enquanto a guarnição confeccionava o Termo Circunstanciado, o abordado engoliu a droga que estava sob o capô do veículo, com intuito de ocultar a materialidade do crime. Contudo, toda a ação foi filmada por câmera policial.

FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Durante rondas na madrugada de segunda-feira, 06, a Polícia Militar constatou um arrombamento em uma Clínica Médica na Rua Marechal Floriano Peixoto. Do local foram furtados um forno microondas, uma cafeteira e também uma quantia em carne do freezer. O fato ocorreu por volta das 3h e há um veículo suspeito envolvido – flagrado por um morador próximo recolhendo os materiais do furto. Diante dos fatos foi e confeccionado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Por volta das 15h30 do dia 06, segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada na Rua Treze de Maio, bairro Faxinal, para atendimento de Violência Doméstica. No local, uma mulher de 41 anos informou aos policiais que durante uma discussão com seu marido, foi agredida com esganadura e empurrões. Que após acionar a Polícia Militar, seu marido fugiu do local. A vítima, que relatou já ter sido agredida outras vezes, foi orientada sobre seus direitos no âmbito da Lei Maria da Penha.

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na madrugada de quarta-feira, dia 8, a Polícia Militar registrou furto em uma cafeteria na Rua Felipe Schmidt. Por volta das 00h30, o alarme do estabelecimento comercial disparou, sendo constatado arrombamento em uma janela lateral e encontrado uma escada do lado de fora dando acesso a referida janela. A proprietária constatou o furto de uma fritadeira air fry, da marca Oster, cor branca. Foram realizadas rondas, contudo o autor do fato não foi localizado.

FURTO EM RESIDÊNCIA

Na quarta-feira, 08, às 02h30, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de furto em andamento na Rua Jorge Lacerda. No local a solicitante relatou que acordou com o latido do seu cachorro, e que ao verificar notou que suas duas bicicletas haviam sido retiradas do

Suporte, sendo encontradas posteriormente no terreno ao lado. O autor fugiu, não sendo identificado pela declarante. Contudo, foi constatado após pela proprietária, o furto de uma lavadora de pressão Jacto, modelo 6800 e o controle do portão eletrônico da casa.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Por volta das 06h do dia 08, quarta-feira, uma guarnição deslocou até a Rua Vereador Cyrineo Motta Espesin, no bairro Restinga, onde uma mulher de 33 anos foi agredida por seu marido, um homem de 46 anos. A vítima relatou que seu marido chegou em casa embriagado e lhe agrediu com socos no rosto e tentou a sufocar, sendo socorrida por um familiar. Informou ainda que para se defender bateu na cabeça do agressor com um objeto. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos com lesões ao Pronto Atendimento e posteriormente encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

FURTO TENTADO

Dois homens tentaram entrar em um escritório de contabilidade, na Avenida Prefeito Frederico Heyse, mas se depararam com a proprietária no interior do local. O fato ocorreu na quarta-feira, 8, às 19h30. Os autores arrancaram o miolo de chave da porta do escritório e também do estabelecimento ao lado, mas após visualizarem a proprietária fugiram a pé. Nada foi furtado dos locais. O fato foi registrado pelas câmeras de segurança.