Casal foi agredido na Vila Ivete devido a uma dívida

A Policia Militar de Mafra na noite desta sexta-feira, por volta das 19 horas, para atender uma ocorrência de invasão em residencia, na Rua Pioneira Francisca Lisboa no bairro Vila Ivete.

A referida residencia foi invadida por dois elementos, os quais queriam cobrar uma divida do proprietário de 36 anos de idade, que acabou sendo agredido fisicamente. A mulher do proprietário de 36 anos, tentou intervir, mas também acabou sendo agredida com tapas e paulada.

Os invasores ao perceberem que a Polícia Militar foi acionada, acabaram se evadindo e ameaçando voltar posteriormente. Um dos invasores da residencia, um homem de 36 anos de idade, compareceu na sede da Guarnição Especial de Mafra para registrar o fato.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) em seu desfavor por Lesões Corporais, Dano e Violação de Domicilio. O Corpo de Bombeiros de Mafra prestou atendimento às vítimas, sendo que o homem de 36 anos foi conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra para atendimento médico.