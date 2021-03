Corpo de adolescente é encontrado nas águas do rio Negro

Por volta das 17h15 do sábado (06), as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra foram acionadas via Central de Operações sobre o desaparecimento de menor nas águas do Rio Negro, no Bairro Vila Ivete, próximo ao “campo do Davi”.

Imediatamente foi deslocado com a equipe da ASU-467 para o local e outra equipe deslocou com a AR-47 com a lancha Coral, para apoio. No local a guarnição de socorro do ASU 467 confirmou a ocorrência, e realizou a entrevista com pessoas no local. Segundo informações, um menor de 13 anos brincava com amigos quando veio a submergir e não mais foi visto. A equipe da lancha coral, permaneceu no local realizando buscas superficiais.

Em continuidade às buscas iniciadas no dia 06 de março, as equipes de resgate da lancha Coral e inflável Mariscal compostas por bombeiros militares e comunitários de Mafra e dois bombeiros militares mergulhadores de São Bento do Sul lograram êxito em encontrar o corpo do menor que foi vítima de afogamento e estava submerso nas águas do rio Negro, às 15h desta segunda-feira.

O corpo foi conduzido até as margens do lado da Cidade de Mafra no local de entrada e saídas de embarcações no Peri Ferroviário onde compareceram as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, e IGP para procedimentos necessários.

