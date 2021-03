Furto de veículo no bairro Faxinal

Compartilhar no Facebook

No domingo, 7, por volta das 10h, a Central de Emergências da Polícia Militar de Mafra recebeu informações através do Corpo de Bombeiros de Mafra, de que um veículo estava em chamas próximo ao antigo aeroporto, no Bairro Faxinal.

Após consulta no sistema integrado da PM, foi localizado o endereço do proprietário, na Avenida Presidente Nereu Ramos, o qual relatou ter deixado o veículo estacionado na via em frente à sua residência e que só se deu conta de que o mesmo havia sido furtado através das informações da PM naquele momento. O veículo foi removido ao pátio conveniado para posteriormente ser submetido a perícia pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, sendo lavrado o Boletim de Ocorrências e orientado à vítima.