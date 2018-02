Motorista não acatou ordem de parada e quase atropela policial em Rio Negro

Na madrugada da última quinta-feira (08/02) a Policia Militar de Rio Negro para a segurança dos munícipes, realizava patrulhamento pela Rua Vicente Machado com Bom Jesus, quando deparou com um veículo VW/Golf em atitude suspeita.

No veículo além do motorista, estavam duas mulheres, colocando em risco suas integridades físicas, com o corpo para fora do veículo através do teto solar.

Os policiais ao tentar abordar o motorista o mesmo não acatou a ordem de parada e veio a acelerar e quase que atingiu um policial. O motorista empreendeu fuga, colocando em risco a integridade de terceiros, cruzando as preferenciais em alta velocidade.

A viatura da PM iniciou o acompanhamento tático, mas o motorista do VW/Golf acabou fugindo. Com o número da placa do veículo, foram lavradas as notificações de trânsito em virtude das infrações cometidas.