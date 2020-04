Mulher entra em óbito ao colidir frontalmente com caminhão na BR-116 em Mafra

1 de 2

Na noite deste domingo por volta das 21h30min o Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado para atender um grave acidente na BR-116, nas proximidades do trevo da Maxicar, com vitima fatal, envolvendo um veículo, placas de Rio Negro e um caminhão, placas de Mafra.

No local os bombeiros depararam com o veículo GM/Celta, totalmente destruído ao colidir frontalmente com o caminhão Iveco Tector, estava carregado de papel higiênico.

A condutora do GM/Celta, identificada como Ana Carolina Hamann de 22 anos de idade, estava sozinha no veículo, era funcionária do hospital São Vicente de Paulo, encontrava-se com ausência total dos sinais vitais, apresentando fratura exposto de fíbula lado esquerdo, ferimento corto contuso na região da face, suspeita de traumatismo crânio encefálico. A guarnição utilizou as manobras de resgate veicular para que a vítima fosse retirada em ângulo zero.

O motorista do caminhão de 29 anos e o seu carona de 31 anos, saíram ilesos deste trágico acidente e permaneceram no local para prestar depoimento a Policia Rodoviária Federal.