Mulheres descem de veículo e agridem moradora da Vila Solidariedade

Na noite da última terça-feira, por volta das 22h20min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Emilio N. de Freitas, Vila Solidariedade, para atendeu uma ocorrência de violência contra uma mulher.

No local em contato com a vitima de 34 anos a mesma relatou que foi surpreendida em frente a sua residência por duas mulheres. As referidas mulheres desceram de um veículo VW/Gol e a agrediram com uma pedrada e uma mordida na perna e se evadiram do local.

Foram realizadas rondas, porém nenhuma das suspeitas foi localizada e foi lavrado o Boletim de Ocorrências e expedido a Requisição para Exame de Corpo de Delito, além das orientações prestadas à vítima.