Polícia Militar de Rio Negro prendem autores de furto em caminhão

Na tarde da sexta-feira (24/01) por volta das 15h25min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia via 190.

O referido solicitante relatou aos policiais, que visualizou alguns elementos pegarem algumas caixas do interior de um caminhão em frente à Loja Rilex Calçados em Rio Negro.

O solicitante relatou que os referidos elementos, fugiram num veículo GM/Onix de cor branca, placas QIU-3E81, sentido a BR-116 e foi seguido por ele.

Diante dos fatos a equipe policial, se deslocou sentido a rodovia e próximo a balança do município de Campo do Tenente, abordaram o referido veículo.

Foram abordados três elementos no veículo e foram localizadas, 12 caixas de calçados Olympikus, 16 caixas da marca Vizzanom 08 caixas da marca Molec, 01 frasco de perfume Urbano, 01 caixa de ferramentas, 01 pacote com lingüiça da marca Frigonovak, aproximadamente 12 quilos, 04 pacotes com linguicinha de aproximadamente 24 quilos e uma carteira com R$ 400,00.

Os elementos confessaram que furtaram os calçados do referido caminhão em frente a Loja Rilex em Rio Negro, sendo confirmado pelo motorista do caminhão, que dera falta das caixas.

Diante dos fatos o veículo GM/Onix, os produtos do furto e os três elementos, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e apresentados a autoridade de Policia Judiciária.