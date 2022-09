Ação itinerante da Prefeitura de Rio Negro levará serviços tributários aos cidadãos

Compartilhar no Facebook

Levar os serviços tributários da Prefeitura de Rio Negro à população e aproximar o Poder Público municipal das comunidades é o objetivo da ação “Secretaria da Fazenda Itinerante” realizada pela referida secretaria.

Diversos serviços serão oferecidos de forma fácil e rápido, entre eles: REFIS, renegociação de débitos fiscais com o município, abertura de processo digital, IPTU, atualização cadastral e informações e orientações diversas.

PROGRAMAÇÃO

O evento será realizado das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 nos seguintes dias e locais:

04/10

Lageado dos Vieiras, na Subprefeitura, situada na Rua Luis Neppel, nº 1142.

07/10

Roseira, na UBS Alziro Alves.

11/10

Bairro Alto, no Centro de Convivência Henrique Witt, situado na Rua Osvaldo Grein, nº 80.

21/10

Centro, no Arquivo Público Municipal, na Rua 7 de Setembro, em frente a Praça João Pessoa.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2022 segue até o dia 28 de outubro. Cidadãos e empresas podem renegociar as dívidas com o município obtendo descontos que podem chegar a 100% nas multas e juros. Além disso, podem parcelar as pendências em até 72 vezes.

Os descontos variam de acordo com a origem do débito e a forma de pagamento. Pendências como a taxa de asfalto, IPTU, ISS, Simples Nacional e Alvará podem ser quitadas com esta grande oportunidade.

Utilizar o Refis 2022 é uma forma de ficar em dia com as contas e colaborar para o desenvolvimento de Rio Negro. O IPTU, por exemplo, quando pago em dia garante um investimento direto na melhoria da infraestrutura do município com a geração de novas obras e pavimentações, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população.

Para aderir ao programa o contribuinte deve apresentar os documentos:

Pessoa física: documento de identificação com foto e CPF.

Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social ou Estatuto com a última alteração e documento de identificação que comprove vinculação ou representação com a empresa.