Assistência Social de Rio Negro atenderá em novo endereço

A partir do próximo dia 15 de março, segunda-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro passará a atender em novo endereço: junto ao prédio histórico ‘Desembargador José Pacheco Junior’, antigo Fórum de Justiça, no centro do município.

O intuito da mudança é proporcionar aos munícipes que utilizam os serviços da Secretaria uma localização facilitada, com acessibilidade e proximidade a outros serviços de uso do cidadão.

A Secretaria de Assistência Social também atende pelo telefone (47) 3642-3349. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.