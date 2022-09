Assistência Social de Rio Negro realiza ações em prol da luta pelos direitos das pessoas com deficiência

A Semana da Luta Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência foi celebrada em Rio Negro com diversas ações. Na segunda-feira (19), a Prefeitura Municipal de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deu início às atividades.

A abertura foi realizada na OAB – Subseção Rio Negro com a palestra “Superação de quê?”, ministrada por Luciana Souza Sguerre e Marcos Antonio Reway. Foram abordados assuntos como aceitar e honrar a singularidade de cada pessoa e vê-la como uma parte natural e bela da diversidade humana.

O evento contou com a presença de profissionais da Assistência Social, da Educação, da Saúde, das Escolas Especiais Tia Apolônia e APAE e da Associação Rionegrense das Pessoas com Deficiência e da Comunidade em Geral (ARPDE).

Tratou-se de um momento histórico para o município de Rio Negro, que pela primeira vez leva à base da sociedade a importância do tema, a busca por políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência e de ações concretas que contribuam para a melhoria das condições de acessibilidade.

Foram abordados na palestra temas importantes, como a história da deficiência no Brasil e no mundo e conceitos relevantes.

RODAS DE CONVERSA

Na terça e quarta-feira foram realizadas as Rodas de Conversa – Conhecendo a Rotina de Vida Diária de Deficientes Visuais no Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto e no CRAS da Vila São Judas Tadeu.

O momento contou com a participação de integrantes da Associação Mafrense de Deficientes Visuais (AMADEV) que foram os protagonistas do momento, trazendo ao conhecimento de todos os participantes a sua história de vida, suas rotinas, aprendizados e a importância da inclusão social.

Os integrantes falaram de experiências exitosas no esporte, na rotina dos afazeres domésticos, na importância de estudar, na socialização, a leitura através de libras e aplicativos de celular específicos para deficientes visuais.

Abordou-se ainda a importância da vacinação contra a Poliomielite, assim como de todas as vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as quais tem um papel fundamental na prevenção de inúmeras doenças.

CINEMA

Na quarta-feira foi exibido o filme “No ritmo do coração” no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. O filme conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia. Mas por conta disso, ela é vista como alguém estranha em sua escola, isso até ela se juntar ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas e começa a fazer amizades. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música, já que sua voz é linda. Enquanto isso, sua família luta para pagar as contas com o negócio de pesca, pois novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem, então, treina para ser aceita na faculdade de Berklee, onde poderá seguir com o canto, mas ela precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

DESFILE MODA INCLUSIVA

Na noite da quinta-feira teve muita moda e beleza na passarela! O Desfile Moda Inclusiva, organizado pela APAE de Rio Negro, foi realizado no Salão 6 de Agosto e encantou os presentes.

CARREATA

A Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência foi finalizada no último sábado. Durante a manhã foi realizada uma carreata com distribuição de materiais informativos. A ação teve início em frente à loja Afubra com destino à Praça da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus.

Igualdade de oportunidades para uma sociedade inclusiva foi um dos temas abordados durante a ação que reuniu vários voluntários. Lojas do Centro também foram visitadas para a entrega de materiais informativos.

BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS

Pela primeira vez na história o município de Rio Negro teve uma partida de basquetebol em cadeira de rodas. O evento foi realizado no Ginásio de Esportes José Müller, que possui a acessibilidade dentro dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O jogo teve a participação especial do Coritiba Monsters Basketball, que gentilmente atendeu ao convite feito pelo município de Rio Negro e deu um show de esporte na quadra. Atletas de Rio Negro participaram junto, entre eles o professor e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Antonio Reway.

Um bom público prestigiou a partida e vibrou a cada arremesso de bola na cesta. Alunos e professores da Escola Tia Apolônia também estiveram na torcida. Uma camisa oficial do Coritiba Monsters Basketball autografada foi sorteada entre os presentes. O jogo foi emocionante do início ao fim, sendo que o placar final foi de 34×33 com um arremesso de três pontos no último segundo da partida.

A comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro foi oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, mas já era celebrada desde 1982 por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência – grupo que se reunia desde 1979 para reivindicar direitos e melhorias para a vida das pessoas com deficiência.

Não é por acaso que a data coincide com o início da primavera, representando o nascimento e a renovação do movimento das pessoas com deficiência. Afinal, esta é uma luta que nunca acaba.