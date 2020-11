Casamento coletivo online tem inscrições abertas; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo online, em Curitiba, segundo o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). A cerimônia ocorrerá no dia 4 de dezembro, às 18h.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez, as oficializações serão feitas de forma remota, transmitidas pela internet.

De acordo com o tribunal, por ser online, não haverá limite de inscrições e a oportunidade é válida para casais de todas as cidades do Paraná.

Os interessados devem se inscrever até 13 de novembro, no Cartório de Registro Civil da região onde mora.

Endereço em Rio Negro:

Avenida Saturnino Olinto, n° 1945

(47) 3642-5015

A cerimônia será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, com as equipes do Programa Justiça no Bairro. O casamento será transmitido pelo YouTube.

Como se inscrever?

Os casais interessados precisam entregar, em um Cartório de Registro Civil, a seguinte documentação:

Carteira de identidade original (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias);

Comprovante de renda de até dois salários mínimos por família

Comprovante de endereço atualizado.

* Com informações do G1 Paraná.