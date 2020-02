Coluna EmOFF #07

#PesquisaEleitoral

Esta semana algum pré-candidato ou pré-candidata a prefeito realizou uma pesquisa eleitoral. Qual a avaliação da atual administração municipal? Você votaria no candidato apoiado pelo prefeito? Qual a avaliação do governo estadual? Qual a avaliação do governo federal? Você votaria em alguém apoiado pelo governador Moisés ou pelo presidente Bolsonaro? Estas eram algumas das questões a serem respondidas pelos entrevistados, além, claro, em quem você votaria para prefeito?

#PesquisaEleitoral2

Após a pesquisa espontânea – quando você responde, sem opções, em quem votaria – era feita a pergunta estimulada, quando é dado os nomes para você escolher: Adriana Dornelles, Vicente Saliba, Werka, Emerson Mass, Milton Antunes, Witinho, Edenilson Scheulbauer e Naum Zaine, eram os nomes apontados.

#PesquisaEleitoral3

Não sabemos quem encomendou a pesquisa e muito menos qual o instituto que aplicou, acreditamos que seja para consumo interno de algum candidato para sentir a “temperatura” do embate que está por vir. Agora, o que nos chamou a atenção foi um dos fatos relatados, ao fim da pesquisa era perguntado o telefone e o nome do entrevistado.

#NãoConsta

O nome de um dos preceituáveis, Jeferson Lopes, não estava na pesquisa. Parece que concorrentes não acreditam que ele participe da corrida eleitoral, pelo menos não como candidato a prefeito.

#ArrumandoAsMalas

A janela partidária que abre no dia 5 de março e vai até o dia 3 de abril deve mexer com a configuração partidária em Mafra e principalmente com as bancadas na Câmara de Vereadores. Segundo um passarinho por aí, a vereadora Claudia Buss estaria de malas prontas para sair do PTB e ir para o MDB, onde assumiria a direção do MDB Mulher na cidade. Caminho que também deve tomar o vereador Vanderlei Peters, que deve deixar o PDT.

#MaiorBancada

Se a migração dos dois vereadores realmente acontecer o MDB passaria a ter a maior bancada na Câmara com quatro vereadores – Eder Gielgen, Marise Valério, Cláudia Buss e Vanderlei Peters. Fato que mudaria a configuração de forças e articulação política no parlamento municipal, sustentando a presidência do vereador Eder e até mesmo dando força para que ele venha ser candidato a prefeito ou vice-prefeito. A final de contas com os quatro no mesmo partido concorrendo a uma vaga de vereador, um deverá ficar de fora.

#DestinoIndefinido

O vereador Dimas Humenhuk, atualmente no PTB, parecia que iria rumar para as fileiras do PL (antigo PR) junto com o vereador Edenilson Scheulbauer, porém segundo comentários nos bastidores da política, teria havido um desentendimento entre os dois, devido a posicionamentos diferentes na Câmara, deve fazer com que o destino final seja outro partido. Dimas tem dito que não fica no PTB com o Naum Zaine candidato a prefeito pelo partido.

#WerkanoAliança

Depois de dizer que apoiaria a esposa para concorrer ao cargo de prefeita, o empresário Hebert Werka anuncia que ele está de volta à política e desta vez, protagonizando a pré-candidatura a prefeito. Werka estará deixando o PSB na próxima semana provavelmente com destino ao Aliança, atual partido do presidente Jair BolsonaroÂ

#SomandoForças

Alceu Swarowski, pré-candidato a prefeito de Rio Negro, vem mostrando que desta vez ele será realmente o nome de oposição ao candidato apoiado pelo atual prefeito Milton Paizani. Em uma demonstração de força política ele articulou, através do deputado estadual e líder do governo na ALEP, Hussein Bakri, uma reunião com secretário de estado da Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho Soares. Na reunião, que contou com a participação de representantes do Conseg e da ACIRN, o secretário anunciou a vinda de seis PMs para 2ª CIA de Polícia de Rio Negro. Também vem trabalhando para canalizar recursos para o Hospital Bom Jesus. Segundo os analistas políticos de Riomafra, Swaroskinho está literalmente, “assombrando o Castelinho Encantado do James e do Mirto”.

#QuemSerá?

Parece que a movimentação do Alceu Swarowski, canalizando recursos para Rio Negro, acendeu a luz amarela no Castelinho Encantado de Rio Negro. A tranquilidade quanto à candidatura a prefeito do atual vice-prefeito James Valério, não é mais a mesma. Segundo um esquilo lá do Seminário, a escolha do nome deve ser bem pensada, tem que ser alguém que some e não apenas faça uma composição. Tudo indica que o nome virá da Câmara.