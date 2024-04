Prefeitura realiza obras no bairro Volta Grande, Vila Ema e Vila São Judas Tadeu

A Prefeitura de Rio Negro está sempre em ação nos bairros. Na última semana as equipes da Secretaria Municipal de Obras realizaram os trabalhos de patrolamento, empedramento e limpeza de bueiros no bairro Volta Grande, Vila Ema e Vila São Judas Tadeu. Obras como estas geram mais conforto e segurança aos moradores.

No interior as máquinas também operam nas estradas para aprimorar a trafegabilidade de veículos, escoamento da produção e o transporte escolar. Além de conservar as estradas, os trabalhos garantem uma melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural com o plantio de soja, milho, fumo, cebola, frutas, entre outras atividades agrícolas que são importantes para o desenvolvimento de Rio Negro.