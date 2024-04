Rio Negro terá a Caminhada do Pinhão em junho

No dia 02 de junho será realizada em Rio Negro a Caminhada do Pinhão com 12 km em meio às belezas do interior rio-negrense e áreas com araucárias.

O evento é uma realização do Sítio Santo Antônio, localizado na comunidade de Lençol, com o apoio da Prefeitura de Rio Negro.

As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pelo WhatsApp (47) 99925-3440 (Rita). A adesão é de R$ 70, incluindo a caminhada, café da manhã, almoço e sapecada de pinhão.

Reúna seu grupo, sua família e participe dessa experiência incrível!