Conheça o grande viveiro florestal municipal de Rio Negro

Rio Negro possui um grande viveiro florestal municipal que produz mudas de espécies nativas e frutíferas da região visando a recuperação de áreas degradadas. O local também cultiva mudas de flores com o objetivo de aperfeiçoar o paisagismo em praças públicas, jardins e canteiros do município, além do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

OPÇÕES DE COMPRA

As mudas destinam-se também aos cidadãos interessados no plantio de árvores nativas e frutíferas em suas propriedades. Elas são vendidas a preço de custo, sendo que o valor de cada unidade varia de R$ 1 a R$ 1,50.

Entre as mudas de árvores frutíferas disponíveis no viveiro estão: Pitanga, Cereja, Jabuticaba, Guabiroba, Araça amarelo e vermelho, Ariticum e Uvaia. Entre as mudas nativas estão a Guamirin, Ingá-feijão, Ingá-macaco, Pessegueiro bravo, Araucária e Branquilho.

CIDADE MAIS BONITA

Os canteiros em vias públicas estão sempre bem cuidados com belas plantas que são cultivadas no viveiro municipal. As mudas são plantadas de acordo com o espaço, estação e ambiente adequados, tornando nossas praças e áreas públicas mais bonitas.

23 ANOS DE DEDICAÇÃO

Por ano o viveiro produz aproximadamente 180 mil mudas de espécies de árvores. Além disso, são produzidas cerca de 30 mil mudas de flores para o ajardinamento dos parques, praças e canteiros do município.

O cultivo das mudas é feito pela profissional Maria Schelbauer, que trabalha no local há 23 anos com muita dedicação e competência.

LOCALIZAÇÃO

O viveiro fica localizado Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O local também faz a recepção de escolas e grupos para conhecimento do processo de cultivo das mudas, cuidados e conscientização.

Telefone para contato: (47) 3642-3280.

HISTÓRIA

O viveiro de Rio Negro foi criado em 18 de abril de 1985, com seu funcionamento inicial no Colégio Agrícola Estadual Lysimaco Ferreira Costa.

Com a criação do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa em 1995, o viveiro foi transferido para as dependências do parque, que tem como objetivo resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e dos recursos naturais da área com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos.

Em 15 de setembro de 2014 foi nominado como “Viveiro Florestal Anízio de Andrade” pelo Decreto Municipal nº 120/2014, considerando os relevantes serviços prestados ao município de Rio Negro e a comunidade rio-negrense pelo servidor municipal aposentado, senhor Anizio de Andrade.