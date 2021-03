Compartilhar no Facebook

No último sábado (20), a Secretaria Municipal de Saúde realizou 130 testes rápidos para identificação de Covid-19 em professores da rede municipal de ensino.

A ação foi integrada com a Secretaria Municipal de Educação. O intuito é o monitoramento da saúde dos profissionais, garantindo a segurança das equipes, dos alunos e familiares envolvidos no retorno as aulas presenciais. Durante a testagem nenhum resultado positivo foi identificado.

