Dia da Equoterapia: método terapêutico é aplicado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Hoje, dia 9 de agosto, é celebrado o Dia Nacional da Equoterapia. A data comemorativa foi instituída pela Lei nº 12.067/2009 com o objetivo de difundir essa importante modalidade terapêutica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Rio Negro a equoterapia é aplicada aos alunos da Educação Especial da rede municipal de ensino através de um contrato firmado entre a Prefeitura e o Centro de Equoterapia e Reabilitação Sonho Meu, que fica situado na localidade da Roseira.

O local possui com uma estrutura e profissionais para atender nas áreas de equoterapia, fisioterapia, psicologia, estágios, escola de equitação, equitação lúdica, cavalgadas, atividades equestres e passeios a cavalo. Neste método são atendidos os alunos da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia. Mensalmente, chegam a ser feitos até 80 atendimentos.

Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. A mesma auxilia no desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência através da interação com o cavalo e o ato de montar. Os educandos desenvolvem novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima.

Os movimentos gerados pela equoterapia fornecem como benefícios:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mobilização pélvica, coluna lombar e articulações do quadril.

Melhora do equilíbrio e da postura.

Desenvolve coordenação de movimentos entre tronco, membros e visão.

Estimula a sensibilidade tátil, visual, auditiva, olfativa, melhorando a integração sensorial – motora.

Desenvolvimento cognitivo, bem como melhorias na área da fala e linguagem.

As terapias são importantes para o desenvolvimento dos alunos, pois desde que se iniciaram os trabalhos, foram observados progressos na área motora com ganhos físicos, psíquicos, emocionais, sociais e da fala dos alunos atendidos.