Educação de Rio Negro entrega kit do projeto Método Boquinhas

O setor de Educação de Rio Negro promoveu a entrega de um kit com 20 materiais pedagógicos com jogos e livros para as unidade escolares municipais. Os Centros Municipais de Ensino receberam ainda dois livros de boquinhas no desenvolvimento infantil.

O Método das Boquinhas foi desenvolvido através de um projeto piloto implantado em 2018 para os alunos do 1º ano do ensino fundamental. O projeto tem como fundamentação fonovisuarticulatória sintética, ou seja, apresenta o som das letras(fonema), o visual das letras(grafema) e as bocas que produzem os sons das fala (articulemas).