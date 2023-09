Empresa fumageira Japonesa irá se instalar em Mafra

Chefe do Executivo recebeu na manhã de última segunda-feira, 25, em seu gabinete, representantes da Japan Tobacco International (JTI), uma das principais empresas do setor tabagista mundial. Bernhard J Smid, Gerente de Engajamento Social e Regulatório da JTI, acompanhado de Damir Nierotka e Amilton Mees, estiveram reunidos para tratar sobre a futura operação da empresa em Mafra.

A reunião foi marcada por discussões sobre a instalação da JTI no município, prevista para o ano de 2025. Atualmente, a empresa opera em Canoinhas, mas a partir do próximo ano estenderá suas operações para Mafra, consolidando um investimento de aproximadamente 15 milhões de reais.

A JTI estabelecerá sua base de operações no bairro Campo da Lança, contribuindo significativamente para o desenvolvimento local e regional. Com a nova unidade, a empresa ampliará a compra de tabaco, que será proveniente da maioria dos produtores da região do planalto norte catarinense. Todo o tabaco adquirido será destinado à unidade de beneficiamento da JTI em Santa Cruz do Sul.

Além de fomentar a economia da cidade, a instalação da JTI em Mafra representará uma oportunidade única para a geração de empregos diretos, estimando-se a criação de 60 postos de trabalho. A parceria com a Prefeitura de Mafra reforça o compromisso da JTI em contribuir para o desenvolvimento local e para a economia da região.

O Prefeito Emerson Maas expressou sua satisfação com a parceria estabelecida e destacou a importância desse investimento para Mafra. “A vinda da JTI para nossa cidade é um marco para a economia local, trazendo consigo não apenas investimentos significativos, mas também a criação de empregos e o fortalecimento da produção tabagista em nossa região”, afirmou o prefeito.

As negociações e parcerias estratégicas como essa reforçam o compromisso da Prefeitura de Mafra com o desenvolvimento sustentável e a atração de investimentos que promovam o crescimento econômico e social do município, beneficiando toda a comunidade. A expectativa é que a nova operação da JTI seja um fator de impulso para a economia local, gerando benefícios duradouros para Mafra e região.