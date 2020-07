Governo lança linha de crédito para auxiliar micro empreendedores individuais em Rio Negro

Os Micro Empreendedores Individuais (MEI´s) e trabalhadores autônomos de Rio Negro podem obter crédito com juros baixos. Sem aval e garantia, com tarifas isentas, taxas de juros a 0,41% ao mês, carência de 12 meses e pagamentos em até 36 vezes. Os valores de empréstimo vão de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil.

A linha de crédito foi disponibilizada pelo governo do Estado do Paraná, através da Fomento Paraná, com o objetivo de dar supor aos micro empreendedores, para que eles possam cumprir com despesas fixas e pagamentos de funcionários durante esse período de pandemia da Covid-19.

Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio de Rio Negro, que está auxiliando os MEI´s e autônomos na obtenção do crédito, já foram concedidos cerca de R$ 100 mil em empréstimos. Processos estes que foram feitos pela Secretaria. Mais R$ 25 mil estão em análise e aqueles que foram feitos pela plataforma on-line.

Outras informações podem ser obtidas no site da Fomento Paraná, atendimento presencial na Prefeitura de Rio Negro ou ainda pelo telefone 3642-3280, ramal 443.