Grupos de proteção a animais fazem apelo para que cães não sejam abandonados

Grupos de proteção a animais fazem um apelo para que os cães e demais animais recebam o devido cuidado também nesse momento difícil:

“Em todo canto, a chuva está castigando todo tipo de gente e de bicho. Se para nós que podemos falar, pedir ajuda já está difícil, imaginem para os pobres animaizinhos que não tem como pedir!

Vamos ser solidários, se muitas vezes dentro de casa está frio, imaginem na rua, na chuva. Se você não pode adotar mais nenhum cãozinho da rua, o ajude com alimento, alguma casinha que não use mais, ou até mesmo cedendo um cantinho para ele se abrigar! O ajude se abrigar da chuva e do frio! Toda forma de ajuda para aqueles que necessitam é bem-vinda!

Todo ano nessas épocas de frio e chuva, sabemos que muitos morrem por não conseguir um local seguro para se abrigar. Vamos fazer diferente, vamos ajudar esses Anjinhos a sobreviver! Se você é lojista, deixe que eles permaneçam nas marquises das suas lojas!

Deixamos também nosso alerta, como em Rio Negro e Mafra há vários locais propensos a enchente, pedimos para que quem tenha cão preso em corrente, QUE OS SOLTE! Se por acaso acontecer de ter alguma enchente eles morrerão, pois não vão conseguir escapar!

POR ISSO NÃO DEIXEM OS CÃES ACORRENTADOS, POIS EM UMA POSSÍVEL ENCHENTE ELES NÃO CONSEGUIRÃO SOBREVIVER!

Ajudem salvar toda espécie de vida! Não vamos deixar nossos animaizinhos desamparados!

Pessoal, é muito importante que todos estejam unidos, não só pelos bichos mas pelos humanos também. Passamos por momentos difíceis e mais que nunca devemos estar juntos!

VAMOS DIVULGAR E ATINGIR O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, PARA QUE NENHUM ANJINHO SOFRA!”

Outra mensagem:

“Estamos passando por um momento difícil em nossas cidades de Mafra e Rio Negro, que é a ameaça de enchente. Em alguns lugares as pessoas estão tendo que sair de suas casas, deixando tudo para trás. Sabemos que é muito difícil para as pessoas que moram nessas regiões afetadas pelas enchentes, pois vivem com o medo constante de perder tudo. Mas pedimos a todos que moram nessas regiões, e também para os voluntários que ajudam essas pessoas, para que soltem das correntes os cachorros que ficam presos, assim como qualquer outro animal que possam estar presos em seus terrenos. Dando assim a chance dos animais sobreviverem.

Na última enchente em nossa cidade, muitos animais morreram, pois amarrados não tinham como sobreviver ao afogamento. Sabemos que é uma situação delicada e triste para todos, mas temos que pensar em quem não pode se defender sozinho, e nem falar para pedir ajuda! Todos unidos, conseguiremos ajudar a todos, pessoas e animais que precisam de nós“.