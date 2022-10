Imposto de renda: Rio Negro lança a campanha “Transforme sua contribuição em ação”

Doe parte do seu imposto de renda e auxilie na promoção da qualidade de vida e garantia de direitos de crianças, adolescentes e idosos de nossa cidade.

Nesta semana teve início em Rio Negro a campanha “Transforme sua contribuição em ação”, que incentiva a doação de parte do imposto de renda ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA) ou para o Fundo Municipal do Idoso (FMI).

A campanha tem o apoio do Rotary Club de Rio Negro; as representantes Giceli Aparecida Wormsbecker e Ivanildes Kühl Fernandes gravaram um vídeo para as redes sociais com o objetivo de explicar como funcionam as doações.

Pessoas físicas podem doar até 3% sobre o imposto devido; empresas podem doar ate 1%. Os recursos destinados aos fundos são aplicados em projetos sociais, cursos e atividades complementares nas áreas a que são destinados.

O contribuinte pode escolher para onde irá destinar sua doação. Para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA), o cidadão ou empresa estará contribuindo com políticas sociais de promoção, atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este fundo é composto por doações de imposto de renda, doações voluntárias e recursos públicos.

Para o Fundo Municipal do Idoso (FMI) o cidadão ou empresa contribui com suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas às pessoas idosas do município. Os recursos do fundo se transformam em recursos públicos, devendo ser geridos e administrados conforme os princípios constitucionais que regem os orçamentos públicos: legalidade, impessoalidade, moralidades, publicidade e eficiência.

Independente da escolha, fazer a doação de parte do seu imposto devido é ter a certeza de aplicar o dinheiro em ações que vão contribuir com o bem estar da nossa comunidade. Os fundos municipais são geridos por Conselhos compostos pelo poder público e sociedade civil, que decidem sobre a aplicação dos recursos, projetos, avaliação e acompanhamento de todas as atividades, além da sua fiscalização.

COMO DOAR

Basta fazer um depósito na conta do fundo (confira os números a seguir) e enviar o comprovante de depósito para a Secretaria de Assistência Social do Município, com o número do CPF para a emissão do recibo com o valor doado. Com esse recibo o cidadão ou empresa poderá informar o valor doado na declaração de imposto de renda.

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CNPJ: 27.432.522/0001-19

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2543-7

CONTA CORRENTE: 34672-1

FIA – FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CNPJ: 15.363.273/0001-78

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2543-7

CONTA CORRENTE: 28783-0

ENDEREÇO DA SECRETARIA

Secretaria de Assistência Social fica localizada na Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro (no prédio Histórico Desembargador José Pacheco Junior – antigo Fórum de Justiça).

Telefone para contato: 3642-3349

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.