Nível do rio diminui, mas a situação ainda é crítica em Rio Negro

Mesmo com o tempo chuvoso desde ontem, o nível do rio Negro começou a baixar nesta terça-feira. Às 18h o nível registrado foi de 10,101, de acordo com o sistema de monitoramento hidrológico da Copel. Porém, a situação continua crítica em Rio Negro, pois o nível do rio está bem acima do normal, o que mantém inundações em diversas regiões do município.

Mais de 640 famílias foram atingidas pelas inundações, sendo mais de 2 mil pessoas afetadas. Há mais de 180 pessoas nos abrigos municipais. A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Os cidadãos podem ajudar como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Caetano, onde também há famílias acolhidas, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

No último final de semana a Defesa Civil estadual destinou 600 cestas básicas para Rio Negro. A população local e diversos municípios da região também realizam importantes doações que são concentradas no Ginásio de Esportes José Müller.

Vários voluntários trabalham nas ações, desde o recebimento, transporte e registro de controle de todas as doações recebidas. A Secretaria de Assistência Social realiza o cadastro das famílias que necessitam de roupas e alimentos e posteriormente as entregas são feitas pelos voluntários. Para realizar o cadastro basta comparecer com os documentos pessoais no Ginásio de Esportes José Muller ou entrar em contato com a Defesa Civil através do WhatsApp (47) 99171-1778.

Já foram realizadas diversas entregas de cestas básicas em comunidades de Rio Negro que estão ilhadas ou que possuem acesso limitado. Equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, da Patrulha Patrimonial, Exército e voluntários estão mobilizadas para atender a população que tanto necessita de ajuda.

Através de um vídeo, a primeira-dama de Rio Negro, Raquel Valério, realizou a apresentação de alguns setores e seus cuidados com ações desenvolvidas perante essa triste situação vivenciada em nosso município devido às inundações. Assista: