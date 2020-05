Participe do desafio S.O.S. Rio Negro

A estiagem que atinge o sul do Brasil está afetando drasticamente os mananciais. A seca evidencia o quanto de lixo foi jogado de forma irresponsável nos rios ao longo do tempo. No rio Negro isso não é diferente. Fotos espalhadas pelas redes sociais mostram o quanto de lixo já foi encontrado.

Felizmente há grupos de pessoas que se preocupam com a recuperação do rio. Por isso, um desafio está sendo lançado na Internet para chamar mais pessoas preocupadas com o rio Negro. Uma grande ação de limpeza do rio Negro será realizada.

Vídeo: Gari Vinicio Kiatkoski/Divulgação

Veja como será o desafio:

– A partir deste sábado (16) será iniciado um mutirão pela limpeza do rio, partindo do principio que não deve ter aglomeração e atendendo as orientações das autoridades quanto ao uso de luvas e máscara.

– Você reúne a família ou um grupo pequeno de amigos para evitar a aglomeração, mantendo o distanciamento social e usando máscara e luvas (até por que vai mexer em lixo).

– Você escolhe um trecho das margens do rio Negro e das 9 à s 11h de sábado recolhe o que puder. Coloca os materiais coletados no saco de lixo e leva para a rua mais próxima, fotografa e manda a foto no grupo do WhatsApp. Assim a informação será enviada para a prefeitura para o recolhimento do lixo.

– Para participar do grupo de WhatsApp “S.O.S RIO NEGRO – DESAFIO” basta entrar em contato através do número 47 9 9968-0780.

– O grupo servirá também para atuar na defesa do nosso principal manancial e seus afluentes, ajudando inclusive para denunciar os problemas existentes de pessoas que teimam em jogar lixo no rio. Servirá também para os afluentes e demais córregos existentes no município e todo tipo de agressão à natureza.

– Nesse primeiro momento cada um deve arcar com o material, como luvas, máscara e os sacos de lixo. A pretensão é manter essa campanha pelo menos até o mês de junho, em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06).