Projeto de jovem rio-negrense está entre os 40 selecionados no Desafio LED da Globo e Mastertech

O “Desafio LED – Me dá uma luz aí!”, parte do Movimento LED – Luz na Educação, selecionou os 40 melhores projetos que seguirão em busca de um lugar entre os cinco finalistas.

O projeto da jovem estudante de Comunicação Social da Uninter e assessora da Secretaria de Municipal Educação de Rio Negro, Gabrieli de Fatima Ruthes, está entre os 40 selecionados.

Agora os selecionados terão, como próxima etapa, a participação na segunda oficina remota de inovação do desafio, com o objetivo de prototipar as ideias propostas na etapa anterior. Após a oficina, os selecionados deverão submeter novamente seus projetos até o dia 13 de maio.

Na etapa seguinte, serão selecionados os 20 melhores protótipos que seguirão na disputa e participarão da terceira oficina de inovação, sobre técnicas narrativas e construção de histórias.

No dia 3 de junho, serão anunciados os nomes dos cinco finalistas, que apresentarão seus protótipos e suas jornadas na educação durante o Festival LED. Eles dividirão o prêmio de R$ 300 mil reais.

Parte do Movimento LED РLuz na Educa̤̣o, o Desafio LED ̩ uma parceria entre a Globo e a Mastertech e visa reconhecer e impulsionar ideias inovadoras em educa̤̣o e contempla estudantes maiores de 18 anos. Todos os participantes seṛo contemplados com certificado de participa̤̣o.

Para passar na primeira seleção, os candidatos tiveram que responder à seguinte questão: “Qual parte do teu mundo educacional precisa de mais conexão? Lembre-se que ela pode ser digital ou não”. Agora, o objetivo é desenvolver essas ideias e transformá-las em projetos.