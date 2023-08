Receita Federal terá Ponto de Atendimento Virtual em Rio Negro

O acordo com a Prefeitura de Rio Negro promoverá a inclusão da população menos favorecida, sem acesso aos serviços disponibilizados nos sites dos órgãos ou com dificuldades de deslocamento para unidade presencial da Receita Federal do Brasil

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta quarta-feira (09), a Prefeitura de Rio Negro e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville-SC assinaram um Acordo de Cooperação Técnica. A reunião ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério.

O acordo celebrado visa a instalação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) nas dependências de imóvel pertencente ao Município de Rio Negro. O local escolhido é o prédio do antigo Paço Municipal, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro. Também serão realizadas ações itinerantes no prédio da Prefeitura e na subprefeitura do distrito do Lageado dos Vieiras.

O benefício principal da iniciativa consiste em proporcionar a prestação dos serviços da RFB no município de Rio Negro, promovendo a inclusão da população menos favorecida, sem acesso aos serviços disponibilizados nos sites dos órgãos ou com dificuldades de deslocamento para unidade presencial da RFB. Desta forma, a Prefeitura de Rio Negro irá fornecer um atendimento diferenciado para a população, promovendo a inclusão digital e a cidadania fiscal.

O PAV será um espaço estruturado pela Prefeitura para o fornecimento de orientações sobre os serviços oferecidos no site da Receita Federal do Brasil e no Portal e-CAC, triagem, recepção de documentos e encaminhamento de demandas, por processo digital, para equipes de servidores da Receita Federal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A finalidade é oferecer alternativas aos cidadãos para acesso a diversos serviços, reduzindo o fluxo de contribuintes nas unidades de atendimento da RFB, bem como aumentando os pontos de atendimento para a consecução dos serviços prestados pela RFB. Entre os serviços que serão oferecidos estão:

CAEPF РInscri̤̣o, baixa, cancelamento ou altera̤̣o de dados

CAFIR РInscri̤̣o, altera̤̣o, cancelamento ou reativa̤̣o

CNO РInscri̤̣o

Consulta pendência fiscal e cadastral

Consulta pendência malha fiscal pessoa física, restituição e situação da DIRPF

Cópia de processo

Cópia de declaração e comprovante de rendimentos

CPF Рcomprovante de inscri̤̣o, inscri̤̣o, altera̤̣o e regulariza̤̣o

Emisṣo de documento de arrecada̤̣o РDARF e GPS

Procuração RFB

Protocolo de documentos

Protocolo de documentos РCNPJ РInscri̤̣o, altera̤̣o e baixa

Protocolo de documentos РRetifica̤̣o de documentos de arrecada̤̣o РREDARF/RETGPS

Os serviços decorrentes do acordo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações por tais serviços. O acordo terá vigência a partir da data de sua assinatura e vigorará por cinco anos, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação dos partícipes em sentido contrário.

O início das atividades do Ponto de Atendimento Virtual deve ocorrer em breve, após a efetivação da disponibilização de recursos por parte da Prefeitura de Rio Negro e das obrigações por parte da RFB.