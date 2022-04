Rio Negro adere ao programa Carretas do Conhecimento

Unidade estará no município em agosto oferecendo curso de elétrica residencial

O Munic√≠pio de Rio Negro aderiu ao programa Carretas do Conhecimento, que oferta qualifica√ß√£o profissional em cursos gratuitos desenvolvidos em unidades m√≥veis. Com isso, o munic√≠pio ir√° receber a unidade do programa em agosto, oferecendo gratuitamente o curso de el√©trica residencial. O programa √© uma parceria entre o Governo do Estado, Volkswagen, Funda√ß√£o Volkswagen e Senai Paran√°. A coordena√ß√£o √© da Secretaria da Justi√ßa Fam√≠lia e Trabalho (Sejuf). A ades√£o foi assinada na √ļltima quarta-feira, 23, pelo secret√°rio da Justi√ßa, Fam√≠lia e Trabalho, Ney Leprevost, e o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, no Pal√°cio das Arauc√°rias, em Curitiba.

As Carretas do Conhecimento s√£o unidades m√≥veis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura que visam promover forma√ß√£o profissional e gera√ß√£o de emprego. ‚ÄúCom esta a√ß√£o oferecemos mais uma oportunidade de qualifica√ß√£o para a popula√ß√£o rio-negrense e √© com estes investimentos que iremos ampliar nossa oferta de emprego, garantindo m√£o de obra qualificada e coloca√ß√£o no mercado de trabalho‚ÄĚ, destacou o prefeito James Karson Val√©rio.

INSCRI√á√ēES E AULAS

Para se inscrever nos cursos gratuitos da Carreta do Conhecimento o candidato precisa comparecer à Agência do Trabalhador de Rio Negro, ser maior de 16 anos, apresentar uma autodeclaração de ensino fundamental completo e ter conhecimento de informática básica.

A previsão é que as aulas aconteçam de 03 a 30 de agosto.