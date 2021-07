Rio Negro é o mais novo município polo do Invest Paraná

O município de Rio Negro será mais uma cidade-polo da Invest Paraná, otimizando o atendimento local e regional para a atração de novos investimos ao estado, com a assinatura do termo de cooperação, que aconteceu na última terça feira (13), na presença do vice governador, Darci Piana.

A Invest Paraná é um importante instrumento de apoio a empresas locais e novos investimentos, acompanhando todas as fases do projeto com serviços de classe mundial. Atua como ponte entre governo e iniciativa privada, auxiliando no levantamento de dados, fornecimento de informações e tomada de decisões estratégicas. Para garantir a segurança do investidor e melhorar o ambiente de negócios em cada cidade do Paraná, a Invest PR também criou o Programa Municipal de Atração de Investimentos (PMAI), que trabalha em conjunto com as prefeituras.

Com esta ação o município de Rio Negro fica em destaque no radar nacional das oportunidades de investimentos, sendo esta mais uma ferramenta no programa de desenvolvimento econômico e social, promovendo a melhoria do ambiente de negócios, oferecendo oportunidades de geração de emprego e renda.

Para o prefeito, esta parceria é fundamental para o desenvolvimento, pois melhora o ambiente de negócios e facilita a vida do empresário que quer investir no estado, gerando investimentos que resultam na geração de emprego e renda para os rionegrenses.

