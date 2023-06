Rio Negro está presente no Circula Minc Paraná

Nesta segunda-feira, 19 de junho, o Ministério da Cultura (MinC) realiza uma oficina técnica sobre a Lei Paulo Gustavo. O evento acontece em parceria com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, no Grand Carimã Resort & Convention Center, em Foz do Iguaçu. Através da Lei, o estado tem direito de receber R$ 98.068.968,41 e os municípios paranaenses um total de R$ 105.411.019,36.

Representam Rio Negro, o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen; a secretária de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide; e a assessora jurídica, Dirlene Ribeiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O foco do evento é capacitar gestores culturais para estimular a adesão e fornecer suporte especializado para solicitação dos recursos via plataforma TransfereGov.