Rio Negro investe mais de R$ 300 mil em acessibilidade e obras nas escolas municipais

Nos próximos dias iniciam-se em Rio Negro as novas obras nas escolas da rede municipal de ensino, obras essas visando investimento a acessibilidade a todos, além de mudanças nas quadras esportivas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serão contempladas nas reformas as escolas Eraldo Germano Plautz, João da Silva Machado e Olavo Bilac.

A Escola Rural Eraldo Germano Plautz localizada na localidade de Cunhupã, receberá o valor de R$ 74.486,05 a fim de realizar melhorias nos pisos, rampas e estrutura de segurança em geral da escola.

As mudanças ocorrem também na Escola Municipal João da Silva Machado, localizada no Centro em Rio Negro com investimento no valor de R$ 167.192.46. A Escola Municipal Olavo Bilac receberá aproximadamente R$180.000, que serão definidos após licitação que ocorrerá no dia 14 de dezembro.

As reformas contribuem para melhorar as condições de trabalho dos servidores e aprendizagem dos alunos, a fim de melhorar sua estrutura e o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -