Rio Negro investe na construção de uma nova unidade de saúde

A Prefeitura de Rio Negro investe constantemente na saúde para prestar um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade à população. Na última sexta-feira (23) foi assinado na Prefeitura o termo de homologação e adjudicação do processo licitatório para a construção que irá abrigar a Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt” no bairro Passa Três.

Com a assinatura do prefeito James Karson Valério, fica adjudicado e homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 797/2022, do dia 21/07/2022, sobre o Processo de Licitação nº 268/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I em favor da empresa LLC Construção Civil LTDA.

No total serão investidos R$ 796.427,74, sendo que deste valor, R$ 650 mil serão provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná, que institui uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), com estreitamento das relações entre o Estado e os municípios e fortalecimento das capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

A obra no tamanho de 404,14 m² será realizada em um terreno de 1.221,47 m² situado na Avenida Ludovico Schuster.

PRÉDIO ATUAL

A ESF Jorge Ricardo Hirt iniciou seus atendimentos no ano de 2002. Atualmente está localizada no bairro Estação Nova e absorve usuários do bairro Passa Três, Seminário e Motocross. Possui hoje aproximadamente 3.200 usuários. A equipe é composta por 1 enfermeiro 40 horas, 1 médico 40 horas, 1 dentista 40 horas, 2 técnicos em enfermagem, 1 técnico e saúde bucal, 1 auxiliar de saúde bucal, 6 agentes comunitários de saúde e 1 profissional de limpeza e conservação.

A unidade tem aproximadamente 160 m² divididos em 1 consultório de enfermagem, 1 consultório médico, 1 sala de curativo, 1 sala de triagem, 1 sala de vacina, 1 farmácia, 1 consultório odontológico, 2 banheiros (1 para usuários e 1 para funcionários), 1 copa, 1 recepção.

NOVO PRÉDIO

Com a construção da nova unidade de saúde, a equipe de saúde poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, também poderá realizar a capacitação e reuniões em espaço adequado, além de realizar pequenos procedimentos.

Esta nova unidade vai marcar um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas, viabilizando um atendimento humanizado e de qualidade, bem como proporcionar aos profissionais um ambiente de trabalho que tenha condições de executar todos os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.