Você sabia que Rio Negro possui o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos da rede municipal?

O AEE é um atendimento de educação especial onde através de recursos pedagógicos pode-se eliminar obstáculos para a participação efetiva de alunos com necessidades específicas. Ele é destinado a alunos com deficiência física, visual, auditiva, deficiência intelectual, transtornos, altas habilidades e superdotação.

As aulas especializadas em AEE são diferentes do ensino tradicional e não podem ser caracterizadas como reforço. O atendimento especializado é um direito do aluno e Rio Negro o assegura.

O munic√≠pio de Rio Negro √© pioneiro desde 1976 com a cria√ß√£o da escola de Educa√ß√£o Especial Tia Apol√īnia e hoje conta com quatro unidades com Atendimento Educacional Especializado , inseridos nas seguintes unidades: Escola Municipal Professor Celso Catalan, Nossa Senhora Aparecida, Duque de Caxias e em um Centro Municipal de Educa√ß√£o Infantil Vereador Agostinho Paizani Filho, sendo 126 alunos e 48 atendimentos.

No ano de 2022, atrav√©s da resolu√ß√£o n¬ļ 5.977/2022 ‚Äď GS/SEED, o Diretor Geral autorizou o funcionamento do Atendimento Educacional Especializado Integral (Educa√ß√£o Infantil), com atendimento na √°rea da defici√™ncia intelectual, defici√™ncia f√≠sica neuro motora, surdez, defici√™ncia visual, surdo cegueira, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdota√ß√£o, no Centro Municipal de Educa√ß√£o Infantil Vereador Agostinho Paizani Filho, tornando se o primeiro Centro Municipal de Educa√ß√£o Infantil com AEE no N√ļcleo Regional de Educa√ß√£o da √Ārea Metropolitana Sul.

Com as Salas de Recursos Multifuncionais (SRMF), que oferece materiais didáticos, mobiliários, equipamentos específicos e recursos de acessibilidade, as aulas acontecem de duas a três vezes por semana, no contraturno, para garantir a participação dos alunos que precisam de acompanhamento.

Na √ļltima semana o Centro Municipal de Educa√ß√£o Infantil Agostinho Paizani recebeu brinquedos pedag√≥gicos para os alunos da educa√ß√£o infantil para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O investimento foi de R$ 2.726,90.

SAIBA MAIS

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) √© um direito de todos os estudantes brasileiros, da educa√ß√£o infantil ao ensino de n√≠vel superior, p√ļblico e privado. A pol√≠tica surge da necessidade de atender ao p√ļblico com algum tipo de defici√™ncia. Mas a import√Ęncia do AEE tamb√©m se relaciona √† atua√ß√£o dos professores. Afinal, muitos profissionais da educa√ß√£o j√° se questionaram de que maneira lidar com alunos com defici√™ncia em sala de aula, j√° que muitos n√£o tiveram a oportunidade de desenvolver uma especializa√ß√£o na √°rea.

De maneira geral, o AEE se destina a alunos com os seguintes aspectos:

As aulas oferecidas pelo professor especializado em AEE são diferentes do ensino tradicional e não podem ser caracterizadas como reforço ou complementação das atividades acadêmicas. Alguns exemplos são o ensino em Braille e na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

No caso das institui√ß√Ķes de ensino p√ļblico, o espa√ßo f√≠sico onde √© realizado o Atendimento Educacional Especializado √© chamado de Sala de Recursos Multifuncionais (SRMF). Trata-se de uma sala que oferece materiais did√°ticos, mobili√°rios, equipamentos espec√≠ficos e recursos de acessibilidade.

As aulas do AEE acontecem de duas a três vezes por semana, geralmente no contraturno (turno extra), para garantir a plena participação dos alunos que precisam de acompanhamento.

Encaminhamentos principais do AEE:

Identificação das necessidades dos alunos;

Criação de um planejamento amparado pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição de ensino;

Produção de materiais acessíveis e adaptados;

Compra de ferramentas e demais materiais de apoio;

Orientação e qualificação de professores do ensino regular e, também, das famílias responsáveis;

Promoção da formação continuada dos educadores do AEE, dos colaboradores e de toda a comunidade de ensino.

O AEE tamb√©m √© parte integrante da Educa√ß√£o Inclusiva que, por lei, deve estar presente em todas as institui√ß√Ķes educacionais. Por isso, √© fundamental que o programa seja integrado √† proposta pedag√≥gica, promovendo um ensino democr√°tico e inclusivo.

√Č dever do Munic√≠pio e Institui√ß√£o o AEE?

Sim! As institui√ß√Ķes p√ļblicas de ensino devem garantir o acesso ao Atendimento Educacional Especializado aos estudantes que precisam. Se a solicita√ß√£o for negada, o procedimento padr√£o √© o recebimento de uma den√ļncia do Minist√©rio P√ļblico feita pelo professor, pelo aluno ou um de seus respons√°veis, no caso do ensino escolar.

O mesmo se aplica para as institui√ß√Ķes particulares. Elas devem disponibilizar, quando solicitado, o Atendimento Educacional Especializado, sem o repasse dos gastos decorrentes do atendimento √†s fam√≠lias dos estudantes na cobran√ßa de mensalidades.

Quais s√£o as fun√ß√Ķes do AEE?

A legisla√ß√£o que regulamenta o AEE no Brasil √© o Decreto n¬į 7611, de novembro de 2011. No seu Art. 3¬į, s√£o definidos os quatro objetivos do Atendimento Educacional Especializado:

I ‚Äď Prover condi√ß√Ķes de acesso, participa√ß√£o e aprendizagem no ensino regular e garantir servi√ßos de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;

II ‚Äď Garantir a transversalidade das a√ß√Ķes da educa√ß√£o especial no ensino regular;

III ‚Äď Fomentar o desenvolvimento de recursos did√°ticos e pedag√≥gicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;

IV ‚Äď Assegurar condi√ß√Ķes para a continuidade de estudos nos demais n√≠veis, etapas e modalidades de ensino.

Quais s√£o as atribui√ß√Ķes do professor da sala de aula?

A aplicação do Atendimento Educacional Especializado envolve vários desafios, apesar de o acompanhamento estar determinado em lei. A situação pode ser mais fácil quando a equipe de gestão educativa está disposta a cooperar com o AEE e os professores estão conscientes da responsabilidade de colaborar com os alunos que precisam do apoio.

O professor especializado em AEE é quem faz a ponte entre os professores e os alunos para garantir a troca de experiências, a realização de atividades, trabalhos e, de maneira mais geral, o cumprimento das necessidades pedagógicas envolvidas no ensino-aprendizado.

O professor que atua no Atendimento Educacional Especializado deve ter uma forma√ß√£o especializada na √°rea, prevista na Resolu√ß√£o CNE /CEB n.¬ļ 2, de setembro de 2001.

O professor especializado que realiza o AEE precisa identificar as necessidades do aluno com deficiência, elaborar um plano de atendimento, produzir e adaptar materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, acompanhar de perto o uso dos materiais, orientar os professores do ensino regular e a comunidade acadêmica.

Isso significa que, além do trabalho realizado diretamente com o aluno, o professor do Atendimento Educacional Especializado deve promover encontros com pais e/ou responsáveis pelos alunos, incentivar estratégias de flexibilização do currículo e propor medidas de impacto mais abrangente na instituição em que atua.

Quais s√£o os desafios que o AEE oferece para as institui√ß√Ķes de ensino?

Hoje, o AEE passa por uma s√©rie de desafios dentro da din√Ęmica de ensino. Primeiro, muitos professores n√£o entendem qual √© o objetivo e como o programa funciona.

Além disso, há uma defasagem em relação à oferta de treinamentos especializados para promover um ensino realmente inclusivo. Outro obstáculo é envolver os familiares no processo, que são parte essencial no sucesso da aprendizagem dos alunos assistidos pelo AEE.

Para desenvolver a jornada educacional com mais qualidade, os educadores encontram p√≥s-gradua√ß√Ķes em Educa√ß√£o Especial e cursos voltados para a atua√ß√£o no AEE. Mesmo assim, uma institui√ß√£o de ensino inclusiva √© constru√≠da com diversas m√£os e esfor√ßos.

√Č importante destacar que os professores n√£o podem encerrar a atua√ß√£o em sala de aula. A aprendizagem dos alunos tamb√©m depende de sua articula√ß√£o com toda a equipe da institui√ß√£o.

Ou seja, para que a política de educação inclusiva seja efetiva, é fundamental que haja investimentos para melhorar a infraestrutura física, a oferta de materiais didáticos adequados e a formação continuada de educadores especializados nessa área.