Rio Negro promove a Semana de Sensibilização para as questões do Envelhecimento

Entre os dias 1º a 14 de outubro todo o Município de Rio Negro será convidado a refletir sobre as questões que permeiam o envelhecimento. A ação inicia na data de comemoração do Dia Internacional do Idoso. A Semana de Sensibilização para as questões do Envelhecimento reúne uma programação que contará com rodas de conversa, palestras, atividades culturais e recreativas.

Confira as datas e participe:

01/10 – 14h – Atividades com Música, Reflexão e Café. Participação: Comunhão Cristã ABBA RioMafra. Local: Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus.

03/10 – 14h – Roda de Conversa alusiva à Semana – Proteção e Cuidado com a população Idosa. Participação: Eliane Valério Pereira, secretária Municipal de Assistência Social e Istael de Fátima Domingues, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Local: Rádio Difusora 107.3 FM.

15h30 – Apresentação do Espetáculo “O Colecionador de Histórias”. Participação: Grupo Municipal de Teatro. Local: Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus.

04/10 – 14h – Roda de Conversa “Saúde do Idoso no Município de Rio Negro”. Participação: Rosana Barão Balan, enfermeira especializada em Saúde Pública e coordenadora da Atenção Primária de Rio Negro. Local: Rádio Difusora 107.3 FM.

14h – Roda de Conversa “Histórias e Memórias”. Mediadores: Gicele Aparecida Wormsbecker – Uninter e Ivanilde Kühl Fernandes – Rotary Club de Rio Negro. Local: Centro de Convivência Henrique Witt.

05/10 – 14h – Roda de Conversa “Direito dos Idosos”. Participação: Patrícia M. W. Guerber, coordenadora do curso de Direito da UnC. Local: Rádio Difusora 107.3 FM.

14h – Roda de Conversa “Prevenção é a Melhor Ação: Queda – todo cuidado é pouco”. Mediadores: Paty Pereira, fisioterapeuta e mestre em Tecnologia em Saúde e universitários da 8ª fase de Fisioterapia UnC. Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

06/10 – 14h – Roda de Conversa “Cartão de Estacionamento para Idosos”. Participação: Ana Cristina Schutz, técnica de Segurança e Medicina do Trabalho. Local: Rádio Difusora 107.3 FM.

07/10 – 14h Roda de Conversa “Tipos de Violência contra a Pessoa Idosa”. Participação: Daniela Ruthes, psicóloga do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Jardeli F. Valerio Burghardt, assistente social do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Local: Rádio Difusora 107.3 FM.

19h – Palestra com tema “Doenças mais Frequentes na em Idosos”. Participação: Dr. Alexandre Schuster Neumann, especialista em geriatria. Local: Auditório SESC/SENAC de Rio Negro.

14/10 – 20h – Espetáculo “O Jazz de Jhony Alf”. Participação: Grupo Cariguá Trio e cantora Selma Baptista. Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

A realização é do Município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal do Idoso, e em parceria com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, Comunhão Cristã ABBA RioMafra, Universidade do Contestado, UNINTER Rio Negro, Rotary Club de Rio Negro e SESC/SENAC de Rio Negro.