Rionegrense Ederson Becker lançou o livro “Protetor do Sagrado”

O rionegrense Ederson Becker, 26 anos, lançou recentemente o livro Protetor do Sagrado.

Sinopse oficial:

O Protetor do Sagrado é um livro que trata sobre os mitos relacionados à criação do universo. Kalayers, filho do arquiteto responsável pela criação e irmão de Elohim, mais conhecido como Deus, se vê tendo que governar o universo criado pelo seu irmão. Tudo parece estar em ordem, até que Lúcifer, seu sobrinho, decide iniciar uma rebelião. É então que os poderes e o reinado de Kalayers começam a ser testados. Uma história que narra uma visão diferente daquela que conhecemos e que está repleta de reviravoltas e até mesmo de críticas em relação à existência do plano celestial e da humanidade.

O livro está disponível no formato de livro físico no site da própria editora Viseu:

Ou pela Amazon em formato digital e livro físico:

