Vacinação em Rio Negro ocorre de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h

Nesta sexta-feira (04) mais de mil pessoas foram vacinadas em Rio Negro contra a Covid-19 (entre primeira e segunda dose e também a dose de reforço).

A imagem de divulgação publicada pela Prefeitura na noite desta quinta-feira fez com que muitas pessoas pensassem que a vacinação seria apenas neste dia 4.

A falha na comunicação na imagem oficial da Prefeitura – por não divulgar que há vacina todos os dias – gerou revolta em algumas pessoas, mas a equipe da secretaria de saúde esclareceu aos presentes que a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h para todas as faixas etárias.

A vacinação ocorre no prédio da Vigilância Epidemiológica, na Rua Sete de Setembro, em frente à Praça João Pessoa, no Centro. É preciso levar a carteira de vacinação e cartão do SUS.

Somente crianças até 11 anos de idade devem ser vacinadas na unidade de saúde do bairro em que vive.

