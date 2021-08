Só joga na Mega-Sena? Conheça outras loterias milionárias do Brasil

Se você é do tipo de pessoa que só joga na Mega-Sena – e mesmo assim, apenas quando está acumulada – saiba que está perdendo várias oportunidades de ficar milionário! Sim, até mesmo porque a Mega é a loteria com menos probabilidade de se acertar. Há outros tipos de jogos, muito mais fáceis de se ganhar, correndo todos os dias e só poucas pessoas optam por elas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Eu sei que é difícil esquecer os 300 milhões da Mega da Virada. Jogue nela e também em outros tipos de jogos, que pagam prêmios excelentes. Sabia que as outras modalidades lotéricas brasileiras são mais baratas do que de uma aposta simples da Mega? Algumas custam a metade do preço! E você perdendo esta oportunidade, né? Olha só as que pagam os maiores prêmios da loteria:

Lotofácil

Ela é sorteada TODOS OS DIAS, exceto aos domingos. É relativamente mais fácil que a Mega e custa somente R$ 2,50. Já pagou 90, 120 milhões e promete entregar, agora no mês de setembro, cerca de 150 milhões a quem acertar seus 15 números sorteados, um recorde da modalidade!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

São 25 dezenas e o apostador deve marcar 15 delas e torcer para ter escolhido as certas. Paga premiações menores para até 11 acertos e muita gente costuma fazer diversos bilhetes com números parecidos para conseguir, assim, ganhar diversas premiações ao mesmo tempo. Ela está ficando popular…

Quina

Essa é bastante conhecida dos brasileiros, muita gente já apostava nela, mesmo antes da criação da Mega-Sena. Pouca gente sabe, no entanto, que ela continua sendo uma das modalidades preferidas daqueles que costumam realizar apostas todas as semanas. A Quina também é sorteada todos os dias da semana.

Custando apenas R$ 2,00, o jogador chegou a concorrer a até 200 milhões de reais, aproximadamente, aconteceu em 2021! O sorteio especial de São João costuma entregar premiações espetaculares, todos os anos. Quando os concursos regulares acumulam, ela também paga quantias que chegam aos 60, 80 milhões. É muita grana para acertar 5 dezenas dentre 80 disponibilizadas.

Dupla Sena

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É um tipo de jogo que já corre há anos e anos, mas nem todo mundo conhece. Como o nome já entrega, o apostador precisa acertar uma sequência de 6 números dentre as duas sorteadas e há excelentes premiações intermediárias pros jogadores. Cada jogo simples custa apenas R$ 2,50.

O sorteio especial de Páscoa vem entregando, nos últimos 3 anos, mais de 30 milhões, mas já houve momentos em que pagou mais de 50 milhões de reais aos ganhadores. Aconteceu em 2018 e pra acontecer novamente, é só todo mundo se empolgar e apostar bastante na modalidade.

Timemania

Nem precisa entender de futebol para jogar nesta loteria, que inclusive está acumulada e vai pagar quase 20 milhões de reais em seu próximo sorteio. O jogador deve escolher 10 dentre 80 números disponibilizados, além de um time do coração. Ganha quem marcar de 3 a 7 dezenas corretas mais o clube preferido, que também recebe uma quantia.

Custa somente R$ 3,00 e não pode marcar números extras, como nas outras modalidades. Isso a faz ser a única loteria do seu tipo, aqui no Brasil. É sorteada 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Alguma vez na vida, você já jogou neste tipo de aposta?

Eu sei que os milhões da Mega-Sena são tentadores, mas dê uma chance a sorte, jogando em outros tipos de sorteios que te darão muito mais chances de acertar. Quem sabe esta não é a sua grande oportunidade de ganhar muito dinheiro?