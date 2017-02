Executivo e SENAC buscam cursos técnicos e de qualificação profissional para Itaiópolis

Na noite do último dia 08 aconteceu o encontro com o SENAC na sede da Associação Empresarial de Itaiópolis, o evento foi organizado pela Secretaria da Educação e Prefeitura Municipal.

O objetivo da reunião foi trocar ideias e fazer um levantamento da demanda de cursos técnicos e cursos de qualificação, que poderiam ser realizados na cidade. Visando incentivar mais pessoas ao acesso a educação e preparação ao trabalho.

A reunião foi muito produtiva, em breve será divulgado os cursos oferecidos através desta parceria.

O encontro contou com a presença do prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz, da secretária da Educação Solange Steffen, representantes do Departamento do Turismo e Ação Social, do presidente da AEI e CDL Orides Varella bem como dos diretores da entidade e das escolas.