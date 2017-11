Partilha de saberes no curso do magistério no Barão de Antonina

A EEB Barão de Antonina de Mafra teve na noite de 30 de outubro uma mostra referente à “Oficina Prática Pedagógica de Musicalização Infantil” realizada pelas professoras Rubiana Alves, Elisane Ruthes Heberle Wallauer e Solange Bariuka, projeto este, desenvolvido no Centro Municipal de Educação Infantil Lenir Rodrigues no Município de Rio Negro.

A socialização desta prática educativa foi realizada para os educandos do magistério desta unidade de ensino, objetivando a partilha de saberes e conhecimentos em prol do desenvolvimento profissional de qualidade de todos os envolvidos.

Nas práticas desenvolvidas pelas educadoras, procurou-se demonstrar que o trabalho com a musicalização é essencial na educação infantil, por oportunizar o desenvolvimento do interesse, da curiosidade, da imaginação, da motivação, da autoestima, da socialização e o gosto por repertórios musicais diferenciados. O ato de cantar relaciona-se ao dançar, em uma ação psicomotora que envolve corpo e mente, respeitando as fases de desenvolvimento conforme o ritmo de cada aprendiz.

As professoras tiveram cuidado de selecionar um repertório musical diversificado e de qualidade significativa trabalhando títulos como: palavra cantada, Marcelo Senalva, Debora Munhoz Barbone, Tiqueque, entre outras. A teoria e a prática compuseram a noite de aprendizagem com a aplicabilidade das atividades de forma prática.

A prática pedagógica executada também partiu do princípio da solidariedade a da ajuda mutua, onde os educandos do magistério juntamente com os professores colaboraram com a doação de livros e brinquedos que posteriormente estariam sendo direcionados para instituição de educação infantil que concedeu a partilha destes conhecimentos.

A escola enquanto espaço de promoção de ações de aprendizagens significativas, precisa favorecer momentos e espaços como estes, onde as experiências vivenciadas nos diferentes contextos escolares pode servir de subsídios para novas, significativas e diferenciadas formas de aprender e ensinar.