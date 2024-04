Rio Negro possui uma grande academia de ginástica pública

Compartilhar no Facebook

No último ano a Prefeitura de Rio Negro inaugurou a Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”. O espaço possui 377,25m² e conta com diversos aparelhos de ginástica, dança, musculação e sala para a sede administrativa do esporte, além de banheiros e vestiários.

O local é gerenciado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que possui profissionais altamente capacitados para a realização das atividades. Todos os treinos são gratuitos, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na academia, que fica situada ao lado do Ginásio de Esportes José Müller.

Várias ações desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Negro são realizadas na academia, entre elas o projeto tem como objetivo atender os alunos PCD (Pessoa com Deficiência), que através do acompanhamento especializado, utilizam esse aporte na evolução para melhoria da saúde.

A academia também atende os alunos/atletas dos projetos da SMEL para apurar o condicionamento físico e melhorar as performances das modalidades envolvidas.

Com o projeto “Academia + Saúde e Melhor Idade” há no local o atendimento às pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) com prescrição médica indicando a necessidade de atividade física para uma melhor qualidade de vida e auxílio no tratamento.

Já com o projeto “Academia Melhor Idade”, a academia promove a qualidade de vida diante do desenvolvimento físico e psicomotor da pessoa idosa, formalizando também as determinantes e indicações prioritárias concernentes ao promover o respeito dos cuidados essenciais para a melhor idade.