Vacinação contra a Influenza continua em Mafra

A 19ª campanha nacional de vacinação contra a Influenza deste ano começou no dia 17 de abril atendendo primeiramente indivíduos com 60 anos ou mais de idade e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Dando continuidade à campanha, devem comparecer a partir desta semana às salas de vacinação indivíduos que fazem parte dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes; puérperas; trabalhador de saúde; povos indígenas; indivíduos com 60 anos ou mais de idade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis; pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais; professores das escolas públicas e privadas.

BALANÇO DA VACINAÇÃO

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, foram feitas na semana passada 2134 doses de vacina contra influenza em pacientes crônicos e idosos. Na última segunda-feira (24), iniciou-se a vacinação dos outros grupos prioritários e até a manhã do dia 25 foram contabilizas mais 312 doses (totalizando 2446 abrangendo todos os grupos).

Já a vacinação contra o tétano e difteria (Dupla adulto) desde o início do mês de abril foram feitas 456 doses desta vacina, sendo que do dia 17 (lançamento da campanha) até a manhã do dia 25 foram aplicadas 324 doses.

Muitas pessoas tem ido às salas de vacinação, como é o caso de Márcio Renato Moura de Oliveira, 56 anos, militar da reserva que foi ao ESF Central para tomar a vacina contra a influenza. Márcio contou que é paciente renal crônico e, portanto a recomendação médica em receber a vacina. “Todo o ano tomo e acho importante a gente se cuidar e se prevenir”, disse. Já Veneranda dos Santos Pires de 56 anos, hipertensa, disse que não quer pegar mais gripe. “Já tive gripe forte e fiquei com tosse por três meses. Então, é necessária a vacina”.

DIA D

No dia 13 de maio é o Dia da Mobilização Nacional. Neste dia as salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família estarão funcionando no horário das 8 às 17 horas e nos demais dias, os horários de atendimento serão os normais de cada unidade. Vale lembrar que a campanha vai até 19 de maio. A Secretaria Municipal da Saúde solicita às pessoas que tenham em mãos a carteira de vacinação a qual deve ser apresentada na unidade de saúde.

VACINA CONTRA O TÉTANO

Este ano, Santa Catarina lança junto à campanha de vacinação contra a influenza a intensificação da vacinação contra o tétano. Serão ofertadas vacinas contra tétano e também contra difteria para os grupos maiores de 7 anos. Já para as gestantes e puérperas haverá vacinação contra o tétano, difteria e coqueluche.

SAIBA ONDE SE VACINAR – ÁREA URBANA

Mafra conta com 10 salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

A Secretaria Municipal de Saúde também está realizando vacinação nas localidades do interior de Mafra. Acesse a rota da campanha no site da Prefeitura.