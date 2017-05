Correios realizará concurso público na área de Segurança e Medicina do Trabalho

Os Correios vão realizar concurso público, em âmbito nacional, para o preenchimento de vagas na área de Segurança e Medicina do Trabalho. Organizado pelo IADES, o certame abrange o preenchimento de vagas para todas as unidades da federação, com exceção do Mato Grosso.

A seleção tem como objetivo repor o quadro de profissionais técnico-especializados dos Correios, em cumprimento às exigências de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Esta norma estabelece, dentre outros critérios, a exigência legal mínima de um quantitativo de cargos para compor o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) da empresa.

As vagas são para os seguintes cargos: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho. As inscrições estão previstas para o mês de maio de 2017 e serão realizadas somente pela Internet, no site da organizadora do concurso.

Os candidatos aprovados em todas as fases da seleção serão chamados a assinar contrato individual de trabalho com os Correios, de acordo com a classificação obtida, a localidade selecionada e as necessidades da empresa. O contrato de trabalho será regido pelos preceitos da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, inclusive no que diz respeito ao período de experiência e à rescisão, sujeitando-se às normas do Regulamento Interno de Pessoal e do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Correios.

Mais informações poderão ser obtidas no edital, que será publicado em breve no Diário Oficial da União e no site dos Correios.