Rio Negro será novamente sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Em 2023 o município de Rio Negro foi uma das sedes da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), recebendo aproximadamente dois mil alunos atletas durante o período de competições.

Por oferecer uma grande estrutura para a realização dos jogos, além de demonstrar uma excelente organização e atendimento a todos os participantes, neste ano novamente o município será sede da 2ª fase regional que será realizada no mês de maio com diversas modalidades. A boa noticia foi oficializada durante uma reunião no gabinete do prefeito James Karson Valério com os técnicos do núcleo dos jogos escolares na tarde desta quarta-feira.

Além da valorização do esporte, grandes eventos esportivos como este deixam o município de Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. A Prefeitura oferece todo o apoio necessário para a realização do evento. Todas as secretarias municipais trabalham incansavelmente em conjunto com as equipes do estado para proporcionar um grande evento a todos os participantes.

Os jogos escolares também promovem a inclusão social. As modalidades para alunos com deficiência (ACD) são disputadas de forma simultânea à competição tradicional nas mesmas etapas.

Sendo um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os JEPS reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol e xadrez (além de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e golf7, disputados apenas nas fases finais).

Confira a programação completa de 2024:

1ª FASE REGIONAL – 03 a 08 de maio – Jesuítas, Itaperuçu, Renascença/Marmeleiro, Medianeira, Pinhão, Siqueira Campos, Jacarezinho, Ângulo/Atalaia, Pontal do Paraná, Terra Rica, Coronel Vivida, Telêmaco Borba, Palotina, União Vitória e Douradina.

FASE REGIONAL CURITIBA – 09 a 18 de maio.

2ª FASE REGIONAL – 17 a 22 de maio – Rio Negro, Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz, Capitão Leônidas Marques, Tuneiras do Oeste, Assaí, Nova Esperança do Sudoeste, Boa Esperança, Irati, Jardim Alegre, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz Monte Castelo, Sertanópolis, Imbituva, Nova Tebas e Sengés.

FASE MACRORREGIONAL – 11 a 16 de junho – Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará.

FASE FINAL (12 A 14 ANOS) – 12 a 20 de julho – Campo Mourão.

FASE FINAL (15 A 17 ANOS) – 02 a 10 de agosto – Pato Branco.

COMPETIÇÕES NACIONAIS – Neste ano, os competidores paranaenses que se destacarem nas competições vão disputar os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em Recife, os Jogos da Juventude em João Pessoa, as Paralimpíadas Escolares em São Paulo e o Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar, ainda sem sede definida.

(Fotos: edição de 2023 dos jogos em Rio Negro)