Prefeito eleito da Lapa é condenado por fraude e licitação e corrupção

O prefeito eleito da cidade da Lapa, Paulo Furiatti (PMDB), foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. A informação foi repassada pelo Ministério Público do Paraná.

A condenação, por crimes de fraude a licitação e corrupção passiva, refere-se a fatos ocorridos em 2012, quando o prefeito eleito estava exercendo o mesmo cargo. Também foram condenados um casal de empresários e uma servidora do município.

A investigação foi realizada pelo Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e abrangeu várias cidades nas quais um empresário aproximava-se de prefeitos e secretários e sugeria projetos aos municípios.

As licitações, segundo o MP, eram fraudadas e dirigidas ao empresário, mediante inserção de condição especial no edital. Em contrapartida, o empresário devolvia valores de propina a prefeitos e servidores.

A sentença também determinou a perda da função pública após o trânsito em julgado da decisão, da qual ainda cabe recurso.