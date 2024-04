I Fórum de Agronegócio em Mafra reúne centenas de pessoas

O primeiro Fórum do Agronegócio em Mafra é uma parceria entre este Município, a Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, Sicoob Credinorte, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI e o Serviço de Apoio às Pequenas Empresas de Santa Catarina – SEBRAE. Este evento tem a intenção de acontecer anualmente e de maneira itinerante nos municípios que compõem a AMPLANORTE.

Este primeiro evento, realizado na quinta-feira, 25, foi sediado no Centro de Eventos Raízes da Tradição, situado no Espigão do Bugre, e contou com a presença de empresários do setor do agronegócio e turismo, estudantes, interessados no assunto, potenciais investidores e demais agricultores e convidados. Com um dia inteiro de programação, o evento visou congregar especialistas e produtores rurais da região para discutir os principais desafios e oportunidades do agronegócio em Santa Catarina.

O Fórum faz parte do projeto Agro Forte da AMPLANORTE elencado estrategicamente pelo Plano de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, o qual foi entregue no dia 05 de dezembro de 2023 pelo Sebrae/SC a toda comunidade empresarial da região – Denominado PEDER.

Abertura

O presidente da Amplanorte e prefeito de Irineópolis Lademir Fernando Arcari, agradeceu a todos que colaboraram para realização do evento, desejando um dia proveitoso de trabalho. “Espero que este fórum seja produtivo. Tudo o que é organizado pelo Sebare tem grande valia”, declarou.

Wigberto Hable, presidente do Sicoob, fez menção aos produtores rurais, destacando que a cooperativa está sempre disposta a auxiliá-los e assim ser sempre muito próxima a eles.

Em seguida, o Gerente Regional Norte do Sebrae/SC, Jaime Arcino Dias Júnior deu as boas-vindas e falou sobre a importância das parcerias do Sebrae com os municípios. Ele destacou a presença de todos os parceiros e principalmente dos jovens que são o futuro do agronegócio. “Transformações não acontecem da noite para o dia. São necessárias ações estratégicas, de melhorias da situação econômica, como o Plano de Desenvolvimento Regional. Como queremos nossa região daqui a 5, 10, 20 anos…Temos de definir eixos importantes para o desenvolvimento da economia da nossa região: agronegócio, como o Selo Arte e o turismo, como a Rotas e Roteiros”, disse. Também enfatizou que fosse aproveitado o conteúdo do Fórum e aplicado no dia a dia de cada um.

Palestras

A programação foi composta por quatro palestras, sendo duas pela manhã e duas à tarde. A primeira palestra do dia, foi da consultora do Sebrae/SC, Márcia Grossl Cordeiro “Agricultor Legal”, abordando temas como contabilidade rural e imposto de renda. Na segunda palestra, os analistas de socioeconomia e desenvolvimento rural do Centro de Planejamento e Socioeconomia da Epagri (Epagri/Cepa), Tabajara Marcondes e Luis Carlos Mior realizaram a palestra “Perspectivas para o Agronegócio”.

À tarde houve mais duas palestras: “Sucessão Familiar no Campo”, com a consultora do Sebrae, Louise Ferreira Santos e em seguida, a palestra magna e a mais aguardada do dia, com Mariana Vasconcelos falando sobre “Agricultura digital e o futuro da produção de alimentos”.

Após as palestras, o público pode participar tendo suas perguntas respondidas pelos palestrantes, mediadas pelo Gestor de Projetos do Sebrae/SC, Celso Pirmann.

Selo Arte

Para fechar o evento, como forma de valorização dos produtores regionais, foram entregues a duas empresas o Selo Arte: Sommel Mel e Derivados, de Mafra, e Indústria Conservas Matheus, de Itaiópolis e ambas são apoiadas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SC).

A Sommel recebeu quatro certificações: comercialização de mel, melato, pólen e extrato de pólen. Já a empresa de conservas pode comercializar os produtos Rollmops com Pepino e Rollmops com Cebola. Ambas podem vender seus produtos em todo o País.

Vale destacar que o Selo Arte é uma forma de valorizar a produção artesanal, muitas vezes tradicional em determinadas regiões, ao mesmo tempo em que garante aos consumidores a qualidade e a procedência dos produtos que estão adquirindo.

Para o secretário de agricultura e interior de Mafra, André Hack, esta certificação é uma conquista fruto do esforço coletivo. “Receber o certificado faz todo trabalho empenhado valer à pena”, declarou, parabenizando os produtores. A Administração Municipal de Mafra ratifica as palavaras do secretário, tendo a certeza da consolidação de mais projetos, com o intuito de fortalecer a agroindústria local, “pois Mafra e região tem um grande potencial de produção e consumo a ser explorado e difundido”.

O evento foi finalizado com a Assinatura do Contrato para continuação do Projeto Agroforte da Amplanorte em parceria com o SEBRAE-SC.