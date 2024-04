Mafra terá ampliação do público da Campanha de Vacinação contra Influenza

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde informa que continua a campanha nacional de vacinação contra Influenza (gripe) até o dia 31 de maio.

A novidade é a ampliação da faixa etária, que agora vai imunizar também crianças até 12 anos, a partir do dia 29 de abril. As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde da família que possuem salas de vacinação.

Vale lembrar que as ESFs atendem de segunda à sexta-feira das 7 às 16 horas. Algumas unidades possuem horário estendido, portanto, consulte sua ESF. É importante ter em mãos a carteirinha de vacinação de quem for receber a vacina. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

Os grupos prioritários definidos pelo MS são os seguintes:

Crianças de 6 meses até 12 anos (ampliação da faixa etária)

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes e Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros e Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.