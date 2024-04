Evento Pós-NRF foi realizado em Rio Negro com foco no fortalecimento do comércio local

Na última terça-feira (23), foi realizado na unidade do Sesc Rio Negro o evento Pós-NRF 2024 com o objetivo de expor as maiores inovações do varejo internacional.

O evento reuniu palestrantes extremamente qualificados, sendo que um deles interagiu com o público presente diretamente da Flórida nos Estados Unidos, divulgando aos comerciantes rio-negrenses as novas tendências do mercado global.

Sendo realizado pela National Retail Federation, a NRF é um dos maiores e mais influentes eventos de varejo do mundo. Empresários da área reúnem-se para verificar e reflexionar sobre as novas tendências para seus negócios. Contando com diversas exposições, palestras e oportunidades de networking, o evento proporciona uma visão do cenário varejista mundial.

Rio Negro foi uma das duas cidades contempladas para receber o evento neste ano. No município a ação ocorreu em parceria com o Sebrae e Fecomércio/Sesc. Na ocasião os comerciantes rio-negrenses tiveram o privilégio de receber em primeira mão o conteúdo que é difundido ao redor do mundo, podendo aplicá-lo em seus negócios locais.

Este evento reforça o empenho da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio, em fortalecer o comércio local, possibilitando novos conhecimentos e aprendizados para o público local.