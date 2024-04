Mafra realiza mais uma Caminhada Azul para conscientizar sobre o autismo

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura,realizou na manhã da última sexta-feira, 26, a Caminhada Azul. Neste ano, assim como no ano passado, escolas municipais e estaduais se concentraram na Praça Miguel Bielecki e em seguida iniciaram o evento, que teve como objetivo conscientizar a população sobre o autismo – uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

A Caminhada Azul foi uma oportunidade para demonstrar apoio e solidariedade às famílias que convivem com o autismo, além de promover a inclusão e o respeito às diferenças. Para a secretária da pasta, Jamine Henning, que participou da caminhada, este foi um momento para dar mais visibilidade ao autismo. “Estamos aqui para que as pessoas tenham a conscientização sobre o autismo. Vamos com a gente nessa luta para que de fato a inclusão aconteça na nossa educação”, disse.

Já Ana Claudia de Souza Domingues, coordenadora do  AEE, explicou que a demanda estatística vem aumentando significativamente. “Nós temos o dever e a obrigação de conscientizar a nossa sociedade e nossas famílias, da importância do diagnóstico precoce e de dar a eles toda a qualidade de ensino e inclui-los em nossa sociedade como é de direito”.

Cinema Azul

No dia 08 de abril, às 19 horas, no Cineplus Emacite houve o Cinema Azul, sessão exclusiva e gratuita para crianças autistas, acompanhadas dos pais. O filme exibido foi Kung Fu Panda 4. O ambiente e a exibição do filme foram especialmente preparados para o público da sessão.